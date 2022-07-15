Жанр хоррора в нашей стране как-то не занимает лидирующих позиций, хотя русские люди прекрасно знают, что такое ужас. Возможно, так складывается по той причине, что многие авторы стараются копировать зарубежные картины. В итоге выходит не ужасно, а смешно.

Однако, есть картины, которые, действительно, достойны зрительского внимания. Они не особо вписываются в обыденное представление о фильмах ужасов, но зато пугают до безумия, так, что кровь стынет в жилах. Представленная подборка включает в себя русские фильмы ужасов, которые зрители оценят по достоинству. Будет жутко интересно, захватывающий сюжет не отпустит от экрана до самого конца! Представляем вам лучшие русские и российские фильмы ужасов — полный список.

Вий (1967)

Страна: СССР

Режиссеры: Георгий Кропачев, Константин Ершов

Актеры: Леонид Куравлёв, Наталья Варлей, Алексей Глазырин, Николай Кутузов, Вадим Захарченко, Петр Вескляров, Владимир Сальников, Дмитрий Капка, Степан Шкурат, Георгий Сочевко, Николай Яковченко, Николай Панасьев, Борислав Брондуков.

Советская художественная картина, снятая по знаменитой повести Николая Васильевича Гоголя.

Верите ли вы в существование потусторонних сил? Одни придерживаются мнения, что всё это, просто-напросто, банальные выдумки, другие же считают, что, действительно, рядом с нами бродит что-то коварное. Как бы там ни было, но сколько людей, столько же и мнений.

Хома Брут студент-философ. Парня ждёт сложнейшее испытание в жизни, которое важно выстоять: необходимо находиться в сельской церквушки у гроба покойной панночки. Хому ждёт чтение молитв над покойницей. В здешних краях говорят, что умершая панночка была ведьмой…

Упырь (1997)

Режиссер: Сергей Винокуров

Актеры: Алексей Серебряков, Николай Лавров, Игорь Шибанов, Сергей Русскин

Он просыпается утром, но не видит отражения в зеркале. Главный криминальный авторитет вздрагивает от каждого звука, а на звонок в дверь отвечает выстрелом. Кровь льётся рекой. Тут становится понятно, что на просторах города орудует Упырь! Ситуацию усложняет тот факт, что при помощи пуль ничего не получится решить, лишь поможет только он — осиновый кол.

Небольшой провинциальный городок. В последнее время тут творится самый настоящий беспредел. Главный герой не собирается мириться с несправедливостью. Он готов противостоять злу, бороться с несправедливостью и жестокостью.

Впереди ожидает сложнейший путь, ведь не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.

Полнолуние (2004)

Режиссер: Сергей Белошников

Актеры: Игорь Бочкин, Мария Порошина, Дмитрий Ульянов, Владимир Епифанцев

Семидесятые годы минувшего столетия. Молодой учитель Лебедев сталкивается с трагедией. Он проживал с семьёй на окраине Бурятского села, где страх наводили волки. Хищники всё чаще наведывались к людям. Печальная участь постигла и Алексея с женой Катей. Они погибли. Маленькие сыновья Кирилл и Филипп лишь чудом выжили, лишь одного из ребят успел укусить за руку старый волк. Вскоре, братья попали в детский дом.

Проходит время. Кирилл уже пожилой мужчина. А вот Филипп умирает при очень странных обстоятельствах. Но больше всего удивляет и настораживает тот факт, что его тело пропало куда-то.

Наши дни. На ферме гибнет скот от рук непонятного изверга. Полицейские приступают к расследованию. А в это время начинают гибнуть местные жители, один за другим…

Жесть (2006)

Режиссер: Денис Нейманд

Актеры: Алёна Бабенко, Михаил Ефремов, Игорь Лифанов, Анатолий Белый

Марина молодая и амбициозная журналистка. Девушка отправляется в психушку, чтобы взять интервью у маньяка, лившего жизни нескольких подростков. Марина уверена, что обязана справиться с этим делом, которое станет последним долгом перед скандальной газетой, где девушка проработала продолжительное время.

Происходит серьёзная неприятность. Маньяк сбегает, а Марина отправляется на его поиски, прекрасно понимая, что это дело может стать последним в её жизни.

Убийца оказывается не самым жутким из тех созданий, что обитают в окрестностях. Совсем скоро станет ясно, каким может быть реальное зло.

Юленька (2008)

Режиссер: Александр Стриженов

Актеры: Марат Башаров, Дарья Балабанова, Оксана Лаврентьева, Ирина Купченко

Андрей с семьёй приезжает в небольшой город из провинции. Пришлось пойти на некоторые жертвы ради здоровья любимой. Теперь Андрей будет работать классным руководителем в женской гимназии, а до этого он был университетским преподавателем. Вскоре, мужчина начинает обращать внимание на то, что в его классе происходит что-то странное, скрывается множество тайн и страшных секретов. Ученицы не играют в игрушки, а играют с человеческими жизнями.

Андрей оказывается в водовороте жутких событий. Жизнь превращается в самый настоящий кошмар и чем дальше, тем больше сложностей появляется.

Главный герой теряет всё самое ценное, а его дальнейшая судьба в руках одной маленькой девочки…

С.С.Д. (2008)

Режиссер: Вадим Шмелев

Актеры: Дмитрий Кубасов, Евгения Брик, Артём Мазунов, Иван Николаев, Станислав Эрдлей, Карина Мындровская, Екатерина Копанова, Вероника Иващенко, Екатерина Носик, Станислав Шмелёв, Анфиса Чехова, Александр Макогон, Игорь Арташонов, Павел Сметанкин, Сергей Бурунов, Данила Ариков, Андрей Хворов

Появляется новый проект «Пионерлагерь». Пять парней и пять девушек вместе с ведущей Алисой едут в заброшенный пионерлагерь советских времён.

Каждые семь дней участники будут отсеиваться и уезжать домой. Таковы правила. Тот, кто дойдёт до победного конца, сможет забрать главный приз — денежное вознаграждение в размере миллиона рублей. Неожиданно, правила становятся другими. Теперь главным призом для участников будут не деньги, а их жизнь!

Страшный человек, маньяк, надевший на себя маску лошади, начинает жестокую игру. Детские страшилки превращаются в жуткую реальность…

Пленки из преисподней (2012)

Режиссер: Максим Игнатов

Актеры: Софья Петрова, Максим Игнатов, Александра Новик, Максим Кочетков

Молодые люди спешили к другу на день рождения в загородный дом. По пути они снимали всё происходящее на камеру. Ребята были уверены, что отлично проведут время. Однако, у молодых людей было вульгарное и вызывающее поведение, что распугивало всех в округе.

В принципе, дело молодое, и всё можно понять. Вот только пока из друзей никто и представить себе не мог, с чем придётся столкнуться в ближайшее время.

Неприятностей не избежать. Кажется, что кому-то придётся позабыть про веселье…

Пиковая дама: Чёрный обряд (2015)

Режиссер: Святослав Подгаевский

Актеры: Алина Бабак, Игорь Хрипунов, Владимир Селезнев, Валерия Дмитриева

С давних пор считается, что любое зеркало может стать порталом в мир мёртвых. Катя рассказывает друзьям старинную легенду про Пиковую Дама — злого духа, живущего по ту сторону зеркал.

Подростки решают разыграть Аню, одну из участниц ночных посиделок. По наставлению Кати ребята проводят обряд… Внезапно в комнате раздаётся шорох, и со скрипом приоткрывается дверца шкафа.

Подростки ещё не знают, на какие ужасы обрекли себя и своих родных: призрака Пиковой дамы невозможно остановить!

Пиковая дама: Зазеркалье (2019)

Режиссер: Александр Домогаров (младший)

Актеры: Клаудиа Бочар, Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-Изотов, Валерий Панков, Владимир Канухин, Влад Коноплёв, Алёна Швиденкова

Мстительный призрак Пиковой Дамы вновь жаждет крови…

Воспитанники школы-интерната приезжают в частный пансионат, расположенный в здании усадьбы XIX века. Старинный особняк окутан мрачными тайнами: по слухам, первая хозяйка этого дома убила 19 детей.

Обнаружив старинное зеркало, ребята в шутку проводят мистический обряд и вызывают дух Пиковой Дамы. Возможно, призрак исполнит их самые сокровенные мечты?

Но если бы школьники знали, какую высокую цену им придётся заплатить за исполнение своих прихотей…

Дизлайк (2016)

Режиссер: Павел Руминов

Актеры: Мария Вэй, Анастасия Акатова, Диана Мелисон, Олег Гаас

Рок-звёзды нового уровня. Они становятся любимцами для многих. Эти ребята совсем юны, но несмотря на возраст, они получают приличные деньги, в разы больше, чем их родители за долгий и кропотливый труд. Каждое их новое видео набирает сотни и тысячи лайков и неважно, на какую тему снято оно.

За топовыми видеоблогерами активно наблюдают рекламные агенты, которые стараются при помощи новых звёзд поведать о своих услугах всему миру!

Жизнь главных героев состоит из постоянных лайков, вот только стоит помнить о том, что во всём есть предел…

Диггеры (2016)

Режиссер: Тихон Корнев

Актеры: Роман Евдокимов, Анна Васильева, Алёна Савастова, Владимир Кузнецов

Ночное метро. Несколько минут до закрытия. Последний поезд на полном ходу пролетает мимо конечной станции, увозя в темноту туннеля ничего не понимающих пассажиров. Официальные власти засекречивают информацию о бесследно исчезнувших людях.

Через несколько дней, на поиски пропавших отправляются их друзья. Им предстоит вспомнить все жуткие городские легенды, которыми окутано московское подземелье. И узнать, что реальность может быть намного страшнее.

Читайте также: фильмы ужасов про метро

Черная вода (2017)

Режиссер: Роман Каримов

Актеры: Дмитрий Богдан, Евгений Алёхин, Ирина Старшенбаум, Сергей Белый, Наталья Шапошникова, Инна Егорова, Николай Кычев, Константин Смирнов, Андрей Папанин, Евгения Абдулаева, Игорь Маслобойников, Максим Кузнецов, Дмитрий Цуцкин

Максим с братом Петром и его возлюбленной Полиной приезжают в забытую Богом деревушку. Тут они находят пристанище на заброшенном корабле, про который ходит немало нелицеприятных слухов. Молодых людей не способно что-либо напугать, ведь юношеский максимализм зашкаливает.

Проходит некоторое время. Полина пропадает. Браться бросаются на поиски девушки. Полина возвращается обратно так же неожиданно, как и пропала. После, начинают происходить странные вещи. Максим переживает за девушку, а вот Петру кажется, что перед ними находится уже не та Полина.

Что случилось на самом деле, и кто тут есть кто?

Русалка. Озеро мертвых (2017)

Режиссер: Святослав Подгаевский

Актеры: Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, Софья Шидловская, Никита Еленев, Игорь Хрипунов, Сесиль Плеже, Надежда Игошина, Евгений Коряковский, Дарья Ярцева, Дмитрий Ярцев

Рома с Мариной уже несколько лет встречались, и молодой человек, наконец-то, решился сделать ей предложение. Она очень обрадовалась такому повороту событий, согласилась стать его супругой, и пара стала готовиться к предстоящей свадьбе.

Друзья заняты подготовкой мальчишника и девичника, поэтому решили обрадовать молодожен невероятным подарком.

Роман, отправившись за город, очень устал от шумного празднования, и решил уединиться возле местного озера. Именно там, он встретил настоящую красавицу, что заворожила его с первой минуты. Поцеловав ее, на следующий день, он стал понимать, что просто сходит с ума…

Читайте также: фильмы ужасов про русалок и сирен

Невеста (2017)

Режиссер: Святослав Подгаевский

Актеры: Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова

Добрая и хорошая девушка Настя собралась замуж за любимого ею Ивана. Хотя молодые люди знакомы недавно, но они полностью доверяют и понимают друг друга.

Свадебная церемония должна пройти в родном доме жениха в небольшой деревне. Приехав туда, Анастасия сразу обратила внимание на странно украшенный дом. Да и поведение будущей родни стало ее беспокоить.

После пропажи Вани она почувствовала неладное. Несмотря на все заверения семьи о его скором возвращении, девушка решает сбежать. Но какая-то неведомая сила ее держит и не отпускает из деревни. Девушка понимает, что стала частью черного обряда.

Читайте также: фильмы ужасов про невесту

Гости (2019)

Режиссер: Евгений Абызов

Актеры: Юрий Чурсин, Ангелина Стречина, Михаил Мещеряков, Анастасия Уколова, Анар Халилов, Евгений Егоров, Мария Лисовая, Марина Панфёрова, Иван Верховых, Елисей Гайкалов

Межсезонье. Курорт, где нет никого. Катя заводит знакомство с компанией ребят. Они приехали в эти края недавно. У новых друзей Кати есть одна особенность — они любят устраивать шумные вечеринки в пустующих домах.

Главная героиня знает одно неплохое местечко. Компания отправляется в старинную дачу на побережье. Её хозяин давно не появляется здесь. Кажется, прекрасная возможность отлично провести время.

Изначально, всё шло отлично, но, неожиданно, появляется хозяин дома. Этого человека Катя когда-то любила, но сейчас он находится во власти потусторонних сил…

Кольская сверхглубокая (2020)

Режиссер: Арсений Сюхин

Актеры: Милена Радулович, Сергей Иванюк, Николай Ковбас, Вадим Демчог, Кирилл Ковбас, Никита Дювбанов, Виктор Низовой, Артём Цуканов, Илья Ильиных, Владимир Колида, Евгений Черкашин, Алексей Сдобнов, Дарья Шагал, Альбина Чайкина, Максим Радугин, Константин Терновой, Дмитрий Ермошин, Никита Люшненко, Андрей Трушин, Андрей Паклев

Засекреченный объект в России — это кольская сверхглубина. В 1984 год. Глубина 12 километров. Тут были запечатлены жуткие звуки, напоминающие крики. Далее было принято решение о закрытии скважины.

Специальная команда решает отправиться на глубину, чтобы понять как можно больше, узнать, что же это были за тайные звуки. Возможно, получиться раскрыть большую тайну скважины.

Совсем скоро люди столкнутся с тем, от чего будет веять большой угрозой, одолеть которую будет очень тяжело.

Яга. Кошмар темного леса (2020)

Режиссер: Святослав Подгаевский

Актеры: Светлана Устинова, Игорь Хрипунов, Марьяна Спивак, Алексей Розин, Олег Чугунов, Марта Кесслер, Глафира Голубева

Семья меняет место жительства. Супруги нашли для новорождённой дочери няню. Женщина моментально стала своей. Вот только старший сын Егор относится к няне негативно. Он говорит о жутком поведении дамы, вот только мальчику никто не верит. Отец устанавливает камеры в доме, и они показывают, что не о чем беспокоиться.

Когда Егор возвратился домой, то не обнаружил в доме ни малышки, ни няни, а вот мать и отец будто заколдованы и даже не могли вспомнить, что у них была дочка. Это всё очень печально и страшно.

Егор спешит на поиски сестры, в ходе чего узнаёт страшную тайну! Няня — древний славянский демон Яга.

Побочный эффект (2020)

Режиссер: Алексей Казаков

Актеры: Семён Серзин, Александра Ревенко, Анатолий Журавлёв, Мария Карпова, Сергей Черданцев, Наталья Дедейко, Мария Абрамова, Марина Васильева, Степан Девонин, Никита Тезов

Архитектор и его супруга жили в полном счастье и гармонии. Внезапно, всё было разрушено, когда к ним ворвались грабители. Андрей и Ольга прошли через самый настоящий кошмар. Теперь мужчина больше всего мечтает об одном — стереть тот день из памяти жены.

Андрей понимал, что добиться желаемого будет непросто. Вскоре, он оказывается на пороге жуткого дома таинственной Мары. Она пообещала помочь и дать особо лекарство. Кажется, что появилась та самая долгожданная возможность, способная всё исправить.

Главный герой оказывается перед непростым выбором, от которого будет зависеть не многое, а всё!

Синдром (2021)

Режиссер: Вячеслав Руденко

Актеры: Илья Коробко, Дарья Мельникова, Тимофей Дашук, Варвара Верховых, Виталий Крылов, Александр Кудренко, Анна Щетинина, Роман Грибков, Диана Дезмари

Наше время. Санкт-Петербург. В городе всё неспокойно. В последнее время происходят жуткие самоубийства, одно за другим. Ходят слухи, что все покойные, незадолго до своей смерти, видели одного и того же человека в белом! Тут появляется немало вопросов.

Пять лет прошло, как погибли родители Карины, а отец Егора пропал в неизвестном направлении. Теперь ребята готовы действовать сообща, чтобы во всём разобраться и докопаться до истины. Их объединяет одна беда.

На пути молодых людей появится немало сложностей, раскроются жуткие тайны, и всё это отразиться на дальнейшей судьбе многих…

Сергий против нечисти (сериал, 2022)

Режиссер: Кирилл Кузин

Актеры: Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков, Николай Шрайбер, Арсений Сергеев, Ольга Веникова, Михаил Осипов, Ирина Вилкова, Екатерина Фисун, Наталья Тетенова, Эрик Яралов, Евгений Потапенко, Рамиль Сабитов, Амаду Мамадаков, Алексей Сахаров, Сергей Стёпин, Геннадий Егоров, Дмитрий Первушин, Влад Волков

Сергий долгое время служил при церкви. Однако, по некоторым причинам его отстранили от службы. Сергий нашёл себя в другом деле — теперь он охотится на нечисть. Как бы там ни было, но былые навыки пригодятся в сегодняшнем деле. Так сказать, одно другому не помешает.

Сергий знакомится со следователем Екатериной. Девушка пока что не догадывается о существование сверхъестественного, но совсем скоро она познает его. А ведь из этой парочки получится неплохой тандем. Сообща Сергий и Катя будут бороться с различными нечистыми силами, фольклорными злодеями — Кощеем, Баюном и другими.

Сергий выступает против нечисти, и теперь это его основное призвание! Чем дальше, тем сильней становится желание искоренять ненавистное зло.